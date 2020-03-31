https://static.news.ru/photo/56d11172-733b-11ea-9e48-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека совместно с Ассоциацией юристов России (АЮР) начали давать правовые консультации по вопросам мер, принимаемых президентом и правительством в связи с пандемией коронавируса.

Горячая линия работает на сайте права2020.рф, — сообщили ТАСС в АЮР.

На портале уже имеется информация по 17 мерам господдержки с разъяснениями специалистов профильных ведомств. Кроме того, через сайт граждане и бизнесмены могут получить бесплатную консультацию юристов по условиям работы и зарплаты на выходной неделе, расчётам больничных, ипотечным и потребительским каникулам, мораторию на банкротство, снижению страховых взносов.

Как писал NEWS.ru, представители Сбербанка сообщили о запуске программы поддержки для индивидуальных предпринимателей, малого и микробизнеса. Кредитная организация начала выдавать беспроцентные кредиты для выплаты зарплат. Аналогичную программу запустил и ВТБ. Первый заём в рамках программы поддержки был выдан 30 марта. По условиям банков, кредит смогут получить только те компании, которые ведут бизнес не менее года. Размер займа будет зависеть от численности сотрудников предприятия. Эту цифру будут умножать на шесть. Срок кредитования продлится до 1 октября.