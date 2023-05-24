Стало известно о жалобах пилотов на навигацию Sukhoi Superjet 100 «Коммерсант»: импортозамещенная навигация Superjet SSJ 100 выдает ошибки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авиаперевозчики пожаловались на отказы и неполноту информации в импортозамещенной системе навигации Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100), пишет «Коммерсант». Эксплуатанты SSJ 100 направили запрос к производителю самолетов «Иркут» с просьбой разрешить им использование других навигационных баз данных.

Авиакомпания «Россия», являющаяся крупнейшим эксплуатантом SSJ 100 и чей авиапарк насчитывает 78 самолетов, попросила производителя заменить базы данных компании «Авиа-брифинг» альтернативной разработкой Центра аэронавигационной информации (ЦАИ) от Госкорпорации по организации воздушного движения. Дело в том, что авиаперевозчик столкнулся с трудностями при использовании авторизованной базы. Однако «Иркут» отказал авиакомпании, поскольку данная разработка еще не сертифицирована.

«Газпром авиа» и Red Wings в свою очередь выразили недовольство неполнотой аэронавигационной информации, содержащейся в базах данных компании «Авиа-брифинг», а также периодическими отказами. Три эксплуатанта SSJ 100 подтвердили газете, что встроенная навигационная база иногда выдает отказы и ошибки.

Пилоты отмечают, что неточности или отказы навигационных баз данных возможно корректировать в ручном режиме, поэтому полеты на таких самолетах являются безопасными.

Ранее сервис по мониторингу полетов FlightRadar24 показал, что самолет Sukhoi Superjet 100-95B российской авиакомпании Redwings вошел в закрытую зону полетов в районе границы с Луганском и Донецком. Пунктом прибытия самолета в итоге стал аэропорт Платов в Ростове-на-Дону, который не принимает рейсы в связи с ограничениями Росавиации.