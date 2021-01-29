Ротенберг назвал дату открытия отеля во «дворце Путина» в Геленджике

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Предприниматель Аркадий Ротенберг планирует открыть апарт-отель в Геленджике, прозванный «дворцом Путина», к 2023 году.

За два года мы должны это сделать. Планку такую поставили. Если сделаем, как обычно, до срока, то будет лучше, — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее представитель Аркадия Ротенберга подтвердил журналистам, что бизнесмен является бенефициаром здания под Геленджиком, которое в расследовании политика Алексея Навального названо «дворцом Путина».

Накануне сам Аркадий Ротенберг заявил, что является владельцем объекта и планирует сделать в здании отель. А до этого журналисты сообщали, что близкие друзья президента РФ Владимира Путина готовятся публично заявить о том, что являются хозяевами дворца в Геленджике. СМИ писали, что это может быть либо член совета директоров СИБУРа и НОВАТЭКа Геннадий Тимченко, либо братья Аркадий и Борис Ротенберги.

19 января политик Алексей Навальный опубликовал новое расследование. В двухчасовом ролике рассказывается о здании в посёлке Прасковеевка под Геленджиком. Утверждается, что строение является «дворцом Путина» и его стоимость составляет около 100 млрд рублей. На сегодняшний день видео посмотрели больше 100 млн человек.

В расследовании Навального говорится, что здание строилось за счёт компаний «Роснефть» и «Транснефть» и на самом деле особняк принадлежит окружению Путина, а пользуется им лично президент. Политик сделал виртуальную модель интерьеров дворца и показал комнаты, среди которых были «комната грязи», комната для игры в модели машин, кальянная, казино, личный театр, «аквадискотека» и другие помещения, писал NEWS.ru.