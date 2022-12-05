РБК: оператор связи «Мегафон» продал свою долю в «Связном»

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Гендиректор «Мегафона» Хачатур Помбухчан сообщил, что оператор продал свою долю в «Связном». По его словам, решение связано с тем, что торговая сеть не имеет никакого отношения к телекоммуникационному рынку, а фокус на эту компанию отнимает время и ресурсы оператора, сообщает РБК.

Все, что могу сказать: мы больше не акционеры «Связного», и наше решение с работой и с эффективностью самого «Связного» никак не связано, — сообщил изданию гендиректор оператора.

Глава «Мегафона» отметил, что за последние несколько лет «Мегафон» активно продвинулся в собственной розничной сети и она устраивает все интересы компании в этом направлении. При этом «Мегафон» сохранил коммерческие и партнерские контакты с сетью «Связной».

«Связной» имеет более 2,6 тысячи магазинов в 1,1 тысячи российских городов. Выручка компании по итогам 2021 года составила 105,4 млрд рублей, чистая прибыль — 15,2 млн рублей.

«Мегафон» заработал в России в 1993 году — в Санкт-Петербурге была зарегистрирована компания ЗАО «Северо-Западный GSM».

Ранее сообщалось, что «МегаФон» завершил строительство новых базовых станций в 13 кинотеатрах Москвы и повысил в них скорость мобильного интернета. Высокоскоростным интернетом обеспечены центры на месте кинотеатров «София», «Киргизия», «Ангара», «Будапешт» и другие. Качество интернета было приближено к 5G.