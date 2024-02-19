Путин разрешил Экспобанку купить российский бизнес HSBC

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»/kremlin.ru/

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, которое позволяет Экспобанку приобрести 100% акций Эйч-эс-би-си Банка, являющегося дочерней компанией международной финансовой группы HSBC, документ опубликован на портале правовой информации. Руководство HSBC заявляло, что завершение сделки будет означать окончательный уход группы из страны.

Соответствующее решение принято в соответствии с указом «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», уточняется в документе.

Эйч-эс-би-си Банк основали в 1996 году, сейчас он занимает 117-е место по размеру активов среди российских кредитных организаций. HSBC — одна из крупнейших в мире организаций, предоставляющих банковские и финансовые услуги.

В сентябре HSBC уведомила своих клиентов о приостановке обслуживания транзакций в Россию и Белоруссию с 27 октября. Уведомление также получило подразделение банка Hang Seng Bank, расположенное в Гонконге. Причиной такой приостановки обслуживания стала «все более сложная нормативная ситуация».