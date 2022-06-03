Основатель «Яндекса» Аркадий Волож попал в санкционный список ЕС

Фото: Константин Чалабов/РИА Новости

Аркадий Волож

Евросоюз включил в санкционный список основателя «Яндекса» Аркадия Воложа, сообщает ТАСС. Всего в новом списке 65 граждан России и Белоруссии.

В 2000 году Волож занял пост генерального директора компании. В 2014-м он ушел с поста гендиректора и стал руководителем группы компаний «Яндекса». С 2017 года Волож оказался в топ-100 миллиардеров по версии Forbes. В 2018 году его состояние оценивалось в $1,5 млрд.

Известно, что санкции не коснулись жены бизнесмена и его троих детей.

На фоне новости о введении санкций против Воложа акции начали стремительное падение. К 16:30 мск они рухнули на 10%.

Помимо него в санкционном списке оказалась семья официального представителя Кремля Дмитрия Пескова: супруга пресс-секретаря президента РФ Татьяна Навка, их дети Елизавета и Николай Песковы. В черном списке также обнаружено имя Алины Кабаевой.

Под санкции также попали 18 российских предприятий. В их числе оказались такие компании, как Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), КамАЗ, АО «Военторг», «Оборонэнерго», авиастроительная компания «Сухой».