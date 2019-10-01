https://static.news.ru/photo/c7567a32-e44c-11e9-994c-fa163e074e61_660.jpg Вагит Алекперов Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Опубликован очередной ежегодный рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров». Его составляет Ассоциация менеджеров с 2001 года, и он уже признан эффективным инструментом оценки профессионализма менеджеров высшего звена в различных сферах: от промышленности до медиаиндустрии.

Лучшие менеджеры в перечне представлены в номинациях: высший руководитель, финансовый директор, ИТ-директор, коммерческий директор. Кроме того, лучшие управленцы выбираются среди директоров по маркетингу, персоналу, общественным и корпоративным связям, отношениям с органами власти, корпоративному управлению, логистике, правовым вопросам, корпоративной социальной ответственности.

Согласно списку, опубликованному в газете «Коммерсант», в этом году бизнес-лидерами признаны президент Лукойла Вагит Алекперов, предприниматель Роман Абрамович, гендиректор РЖД Олег Белозёров, гендиректор Сургутнефтегаза Владимир Богданов, председатель совета директоров ГК «Ренова» Виктор Вексельберг, председатель совета директоров Альфа-банка Пётр Авен, президент Сбербанка Герман Греф, банка ВТБ — Андрей Костин, банка «Открытие» — Михаил Задорнов, владелец «Базового элемента» Олег Дерипаска, главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, гендиректор «Яндекса» Аркадий Волож, основатель Telegram Павел Дуров, гендиректор ТАСС Сергей Михайлов, главред МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян, гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст и другие.

Как писал News.ru, генеральный директор московского футбольного клуба ЦСКА Роман Бабаев возглавил рейтинг лучших руководителей в категории «Сервис». Бабаев — единственный представитель спортивной индустрии, вошедший в топ-250 руководителей в данном рейтинге.