Опубликован очередной ежегодный рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров». Его составляет Ассоциация менеджеров с 2001 года, и он уже признан эффективным инструментом оценки профессионализма менеджеров высшего звена в различных сферах: от промышленности до медиаиндустрии.
Лучшие менеджеры в перечне представлены в номинациях: высший руководитель, финансовый директор, ИТ-директор, коммерческий директор. Кроме того, лучшие управленцы выбираются среди директоров по маркетингу, персоналу, общественным и корпоративным связям, отношениям с органами власти, корпоративному управлению, логистике, правовым вопросам, корпоративной социальной ответственности.
Согласно списку,
Как писал News.ru, генеральный директор московского футбольного клуба ЦСКА Роман Бабаев возглавил рейтинг лучших руководителей в категории «Сервис». Бабаев — единственный представитель спортивной индустрии, вошедший в топ-250 руководителей в данном рейтинге.