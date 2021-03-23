Норвегия заблокирует покупку завода Rolls-Royce российской компанией

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Кабинет министров Норвегии остановит сделку по продаже компанией Rolls-Royce Group мотостроительного завода Bergen Engines российскому «Трансмашхолдингу».

Министр юстиции и общественной безопасности Норвегии Моника Мэланн, выступая в парламенте, заявила, что правительство увидело угрозу национальным интересам в переходе завода Rolls-Royce в собственность TMH International — международного подразделения российской компании. Кабмин примет резолюцию об остановке продажи на основании закона о безопасности, сообщает норвежское издание E24. 26 марта документ представят королю на заседании Госсовета.

Мы считаем, что у нас есть достаточно информации, чтобы сделать вывод, что необходимо воспрепятствовать продаже завода компании, контролируемой страной, с которой у нас нет сотрудничества в сфере безопасности, — резюмировала Мэланн.

Beren Engines основан в 1946 году. Завод поставил заказчиком более семи тысяч двигателей за время работы, пять тысяч моторов всё ещё эксплуатируются. В настоящее время на предприятии работают 900 человек. О потенциальной сделке с участием российской компании стало известно 4 февраля. «Трансмашхолдинг» хочет использовать технологии Beren Engines в сфере энергетики.

5 марта Министерство иностранных дел Норвегии объявило, что страна присоединяется к санкциям ЕС, наложенным на Россию, передавал NEWS.ru.