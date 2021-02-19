«Норникель» пожертвует дивидендами для компенсации ущерба окружающей среде

https://static.news.ru/photo/dbc45f8e-728a-11eb-89fc-96000091f725_660.jpg Фото: Russian Investigative Committee/via Globallookpress.com

Компания «Норникель» сократит выплату дивидендов акционерам для того, чтобы выплатить 146,2 млрд рублей в качестве компенсации ущерба за загрязнение окружающей среды. Об этом заявил финансовый директор компании Сергей Малышев.

Старший вице-президент «Норникеля» по устойчивому развитию Андрей Бугров подтвердил, что компания намерена выплатить сумму, которую суд постановил взыскать с компании после разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, пишет «Царьград».

Есть решение суда, мы сделаем этот платёж, он уходит в федеральный бюджет, — заявил Бугров.

Авария в Норильске произошла 29 мая 2020 года. Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента. В результате из хранилища вылилось около 21 тыс. тонн топлива. Сотрудники ТЭЦ задержаны, возбуждено уголовное дело. Росприроднадзор оценил нанесённый окружающей среде ущерб почти в 148 млрд рублей. С этой оценкой не согласились в «Норникеле». Представители компании заявляли, что потратили на ликвидацию разлива топлива около 8 млрд рублей.

Ранее NEWS.ru писал, что Генпрокуратура РФ передала в суд дело о халатности руководства Норильска, которое не приняло никаких мер после разлива дизельного топлива на ТЭЦ. Речь идёт об экс-начальнике управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Норильска и сотруднике этого же подразделения.

Следствие пришло к выводу, что чиновники вовремя не приняли никаких мер для локализации разлива нефтепродуктов и не провели неотложные работы, чтобы свести к минимуму их воздействие на окружающую среду.