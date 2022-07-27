«Ленфильм» признал, что иностранную технику для съемок нечем заменить

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Киностудия «Ленфильм» признала, что заместить иностранную технику для съемок фильмов российскими аналогами попросту невозможно, передает РБК. В отчете кинокомпании за прошлый год указано, что выполнить поручение президента России Владимира Путина по поэтапному замещению зарубежной техники российской не удалось.

К сожалению, такое (российское. — NEWS.ru) оборудование отсутствует. <...>Потребители кинопроизводственных услуг предъявляют высокие требования к качеству оборудования, и спрос на аренду российского кинопроизводственного оборудования отсутствует, — сообщили в компании.

Гендиректор «Ленфильма» Федор Щербаков в разговоре с изданием заявил, что студия следит за рынком на предмет появления российских аналогов зарубежной техники. Щербаков заверил, что у «Ленфильма» есть в запасе достаточный объем импортного оборудования.

В РБК отмечают, что почти вся техника, которую предлагает на своем сайте профильный магазин кинооборудования «Киносклад», импортная. Иностранными является подавляющее большинство расходных материалов. Аналогичная ситуация с ассортиментом компании по аренде оборудования для кино «Кинозавод».

По словам генерального продюсера кинокомпании «Нон-Стоп Продакшн» Сергея Мелькумова, российского ПО и «железа» для кинопроизводства просто не существует. По его словам, последний раз он видел советскую технику во время съемок в 1989-м году. Мелькумов уточнил, что отечественные режиссеры и операторы пользуются английскими, японскими и американскими программами для оформления и монтажа.

Наладить российское производство возможно, но это будет стоить гигантских денег и потребует немало лет, — резюмировал он.

До этого киножурналист Давид Шнейдеров заявил, что ситуация с кинопрокатом в России близка к катастрофе. По его словам, раньше выходило около 100–120 отечественных картин в год и по пять импортных фильмов в неделю. Он добавил, что таланты в отрасли кино все равно пробьются, но как до тех пор будут существовать кинотеатры и что показывать — непонятно.