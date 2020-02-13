https://static.news.ru/photo/19e5eaa4-4eff-11ea-8da0-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН Москва/Global Look Press

Гендиректор «Билайна» Василь Лацанич досрочно уйдёт из компании в конце июня.

Согласно сообщению материнского холдинга Veon, за прекращение полномочий Лацанича проголосовал совет директоров «Вымпелкома».

При этом представители Veon пока не раскрывают, кто займёт освободившуюся должность.

Лацанич занял пост главы «Билайна» в начале 2018 года, он должен был проработать до конца 2020 года.

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