Финская энергетическая компания отказалась возвращаться в Россию Финская энергокомпания Fortum не собирается возвращаться в Россию

Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Финская компания Fortum не собирается возвращаться в Россию, следует из отчета энергоконцерна за I квартал 2025 года. Отмечается, что она продолжит продажу своих активов. Компания в 2024 году начала судебное разбирательство против РФ по вопросу передачи его имущества на территории страны во внешнее управление.

Fortum больше не работает в России и не планирует возвращаться туда. По мере возможности Fortum продолжит процесс продажи своих российских активов в качестве основного варианта, — говорится в публикации.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что западный бизнес не согласился с требованиями Москвы для возвращения в Россию. Там отметили, что зарубежные компании не собираются предметно обсуждать возвращение на рынок РФ до урегулирования конфликта с Украиной и подписания мирного соглашения.

В ориентированную на Россию консалтинговую компанию Macro Advisory поступили десятки просьб оценить ситуацию после избрания Дональда Трампа президентом США, отметил управляющий фирмой Крис Уифер. Он уточнил, что никто не хочет спешить с возвращением, так как бизнесмены опасаются повторного риска покинуть рынок и понести убытки.

До этого Telegram-канал Mash сообщил, что итальянская компания Prada незаметно вернулась на российский рынок и заработала за 2024 год свыше 1 млрд рублей. По данным источника, это произошло несмотря на санкции, запрет продажи в РФ и закрытый бутик в Москве.