Эксперт предсказал снижение числа IPO в России

https://static.news.ru/photo/f6bab784-939b-11eb-8753-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В течение 2021 года на рынок выйдут не более пяти или шести российских компаний, чтобы провести первичное размещение акций. Об этом в разговоре с журналистами сообщил соруководитель московского офиса американского инвестиционного банка Goldman Sachs Дмитрий Седов.

По его словам, число IPO в России уменьшится. Как подчеркнул Седов, бум первичного торгового предложения на территории РФ уже пройден. За прошедший период множество российских компаний совершили выход на торговые площадки с целью найти инвесторов.

Никто в реальности не гонится за количеством сделок. Гораздо важнее качество этих сделок и то, какие результаты показывают компании с новым листингом после IPO, — цитирует РБК главу московского офиса американского инвестбанка.

Как отметил Седов, сегодня в стране существует ряд возможностей заработка для инвесторов. Они способны использовать приближение оценки фирмы из РФ к средним уровням в соотношении с рынками развивающихся государств.

Как ранее передавал NEWS.ru, бывший заместитель главы Минкомсвязи и экс-директор Yota Group Денис Свердлов, основавший после ухода из правительства стартап Arrival, в ближайшее время может пополнить список богатейших людей планеты. Об этом пишет Bloomberg.

Стартап Arrival основан в 2015 году, контрольный пакет принадлежит самому Свердлову. Штаб-квартира расположена в Великобритании, также есть офисы в США, Германии, Нидерландах, Израиле, России и Люксембурге. Компания занимается разработкой технологий для электромобилей.