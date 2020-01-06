Компания OOO «Бернейз» передумала регистрировать бренд «Няш-Мяш» в Роспатенте. Об этом
Состояние делопроизводства: принято решение о признании заявки отозванной, — процитировали документ в агентстве.
Компания подала заявку на регистрацию бренда в марте 2019 года. Вместе с этим, ООО «Бернейз» подавала заявку на бренд «Няш-Мяш — Крым наш», однако заявку на второй бренд компания не отозвала.
Отмечается, что компания себя позиционирует как рекламное агентство.
Ранее NEWS.ru писал о том, что депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая стала героиней ролика «Няш-Мяш», хотела зарегистрировать товарный знак «Няш-Мяш», но не смогла из-за отсутствия возможностей и времени.
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