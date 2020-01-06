https://static.news.ru/photo/9b5b1e28-3272-11ea-b817-fa163e074e61_660.jpg Наталья Поклонская Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Компания OOO «Бернейз» передумала регистрировать бренд «Няш-Мяш» в Роспатенте. Об этом сообщило АГН «Москва», ссылаясь на материалы ведомства.

Состояние делопроизводства: принято решение о признании заявки отозванной, — процитировали документ в агентстве.

Компания подала заявку на регистрацию бренда в марте 2019 года. Вместе с этим, ООО «Бернейз» подавала заявку на бренд «Няш-Мяш — Крым наш», однако заявку на второй бренд компания не отозвала.

Отмечается, что компания себя позиционирует как рекламное агентство.

Ранее NEWS.ru писал о том, что депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая стала героиней ролика «Няш-Мяш», хотела зарегистрировать товарный знак «Няш-Мяш», но не смогла из-за отсутствия возможностей и времени.