«Белавиа» возобновила полёты в Россию

https://static.news.ru/photo/e3a55582-031d-11eb-99b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

Белорусская авиакомпания «Белавиа» после длительного перерыва из-за пандемии коронавируса возобновила рейсы в подмосковный аэропорт Домодедово.

«Белавиа» приступила к выполнению полётов в московский аэропорт Домодедово. Борт Boeing 737-800 уже вылетел из национального аэропорта Минск, обратно в белорусскую столицу вернётся в 16.05, — приводит РИА Новости сообщение белорусского авиаперевозчика.

С 21 сентября Россия открыла границы с Казахстаном, Киргизией и Белоруссией, а с 27 сентября — с Южной Кореей.

Как сообщал NEWS.ru, 26 сентября первый самолёт российской авиакомпании приземлился в аэропорту Минска.