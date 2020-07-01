Акционеры «Сургутнефтегаза» утвердили совет директоров в прежнем составе

https://static.news.ru/photo/2b76909a-bc35-11ea-87ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Совет директоров «Сургутнефтегаза» переизбрал своим председателем Владимира Ерохина. Его заместителем избран гендиректор компании Владимир Богданов.

На годовом собрании, которое состоялось 27 июня в заочной форме, акционеры утвердили совет директоров в прежнем составе. Помимо Ерохина и Богданова, в него также вошли Александр Буланов, Николай Матвеев, Валерий Егоров, Георгий Мухамадеев, Иван Диниченко, Виктор Кривошеев и Илдус Усманов.

Кроме того, акционеры одобрили дивиденды за 2019 год в размере 0,65 рубля на обыкновенную акцию и 0,97 рубля на привилегированную («преф»), сказано в сообщении компании. Дата «отсечки», когда будут определены имеющие право на выплату, — 20 июля.

Основные направления бизнеса «Сургутнефтегаза» — разведка и добыча углеводородного сырья, переработка нефти, газа и производство электроэнергии, а также производство и маркетинг нефтепродуктов и продуктов газопереработки. Уставный капитал компании составляет 43 427 992 940 рублей, он разделён на 35 725 994 705 обыкновенных акций и 7 701 998 235 привилегированных, номинал каждой — 1 рубль.

Чистая прибыль нефтяной компании за 2019 год по российским стандартам бухгалтерского учёта (РСБУ) составила 105,48 млрд рублей. Таким образом, на этот раз на дивиденды будет направлено 29% прибыли. Ранее NEWS.ru писал, что чистая прибыль «Сургутнефтегаза» по итогам 2019 года уменьшилась по сравнению с 2018-м в 7,8 раза. Выручка сырьевого гиганта за отчётный период прибавила 2%, до 1,56 трлн рублей. Показатель доналоговой прибыли упал в 8,2 раза — до 123,29 млрд.

Дивиденды «Сургутнефтегаза» за 2018 год составляли 0,65 рубля на обыкновенную акцию и 7,62 рубля на привилегированную, это 9,9% чистой прибыли. Тогда они были близки к рекордной отметке на фоне пятикратного роста чистой прибыли за отчётный период. Самые большие дивиденды компания выплатила по итогам 2014 года, — по 8,21 рубля на «преф». Дивиденды на обыкновенные акции держатся на одном уровне уже несколько лет.