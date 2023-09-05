В Мюнхене открылся международный автосалон: фото необычных автомобилей «Мерседес» удивил количеством звезд на кузове, а у BMW снова пугающая решетка радиатора

Фото: volkswagen-newsroom.com

Volkswagen GTI Concept

В немецком Мюнхене начал работу Международный автосалон IAA. Представленные там новинки не будут официально продаваться в России, однако посмотреть в каком направлении развивается автопром, всегда интересно.

Самые интересные новинки — у немецких марок. Например, Mercedes-Benz представил новый седан CLA. Пока модель не серийная, но уже скоро в продажу начнет поступать примерно такой «Мерс». И возможно, даже со всеми своими фирменными трехлучевыми звездами, которыми он обвешан, словно новогодняя елка. Например, спереди на панели (она тут имитирует привычную решетку радиатора) установлено аж 274 звездочки, еще 652 прикреплены на крыше. А в каждом колесе тут по 396 звезд.

А еще стоит отметить, что новый CLA будет электромобилем — и бензиновых моторов даже не планируется. Но электрические в Мюнхене — почти все. В том числе и странный BMW под именем Neue Klasse. Судя по всему, нам надо готовиться, что в будущем все баварские машины будут иметь такую странную решетку радиатора и большие боковые окна.

А вот Volkswagen с дизайном не рискует. Концепт под названием GTI внешне выглядит почти как «обычный» автомобиль. Разумеется, с электрическим двигателем. Кстати, в Мюнхене руководство Volkswagen подтвердило, что не позднее 2033 года марка будет производить в Европе только электромобили.

Ну а еще в Мюнхене были представлены необычный Opel Experimental, новые Mini Cooper и Mini Countryman, новое поколение Renault Scenic и другие. Как выглядят эти автомобили — в фотогалерее NEWS.ru.