Рано Квята хоронить: новый пилот «Альпин» попробует совершить камбэк

Буквально несколько месяцев назад мы проводили российского автогонщика Даниила Квята в свободное плавание из «Формулы-1», а уже сейчас он подписал новый контракт с «Альпин» (бывшая «Рено») в качестве резервного пилота. Исполнительный директор команды Лоран Росси и вовсе назвал Даню «быстрым и стойким» гонщиком. Хватит ли Квяту этого мнения, чтобы совершить переворот в своей карьере будучи игроком запаса и что вообще он может дать команде — в материале NEWS.ru.

Причины выбора

Главная причина, по которой Квят оказался резервным пилотом, связана напрямую с Фернандо Алонсо. Именно его стоит благодарить российскому спортсмену. 12 февраля гонщик попал в аварию во время велотренировки (на данный момент с 39-летним испанцем всё в порядке, он проводит тренировки в штатном режиме), после чего в «Альпин» всерьёз задумались о запасных пилотах.

Тут как раз самое интересное и начинается. В арсенале бывшей «Рено» есть молодые и талантливые спортсмены в лице Кристиана Лундгора, Оскара Пиастри, Чжоу Гуаньюй. Каждый из них способен заменить и Алонсо, и Эстебана Окона в случае проблемы. Только вот есть одна небольшая загвоздка — никто из них не может пока получить суперлицензию из-за отсутствия нормы баллов, необходимой для полноценного участия в Гран-при.

Квят объективно стал единственным логичным кандидатом на должность. У него и опыт довольно большой: за его плечами шесть сезонов в «Королевских гонках» (2014–2017, 2019, 2020), и в качестве пилота по развитию в «Феррари» был в 2018 году, где остались им довольны. Так что опыта и знаний хватит для того, чтобы помочь молодым и подстраховать основных.

Даниил Квят danydk1/instagram.com

Что стоит ожидать

Да, по окончании сезона-2020 россиянин не показал превосходный результат. 26-летний автогонщик стал только 14-м в личном зачёте с 35 очками в активе. Тем не менее с мотивацией у него точно никаких проблем нет. К тому же после объявления «Альфа Таури» о неподписании нового договора с Квятом он не раз заявлял, что ещё вернётся в «Формулу-1». И по счастливой для него случайности слишком долго ждать не пришлось.

Тем не менее оказаться в паддоке — дело не самое хитрое. Куда важнее удержаться и проявить себя. И вот со вторым намного сложнее. Надеяться на авось и какие-либо травмы основных пилотов довольно глупо, так что Квяту остаётся пока только пытаться грамотно выстраивать отношения с командой и демонстрировать имеющиеся знания.

Болельщикам в любом случае радоваться рано. Чтобы добиться места в основном составе и совершить камбэк в карьере, Дане надо «пересидеть» двухлетнее соглашение Алонсо, а заодно надеяться на неудачи Окона, срок действия контракта с которым истечёт в конце сезона-2021. В случае если француз продолжит свой путь в «Альпин» так же, как и в прошлом году, его место с радостью займут молодые кандидаты, которые как раз соберут необходимые очки для участия в главных соревнованиях.

Получается, что и здесь Квяту придётся цепляться за провальные выступления конкурента — дело не самое разумное. Иллюзия возможного «места под солнцем» может быстро и с дребезгом разрушиться. Так что менеджеру и автогонщику стоит параллельно рассматривать другие варианты, если Даня действительно хочет оказаться внутри болида.