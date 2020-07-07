Петров заявил, что у Алонсо нет шансов стать чемпионом F-1 в составе «Рено»

https://static.news.ru/photo/991ebf40-c10e-11ea-a2f5-fa163e074e61_660.jpg Виталий Петров Фото: vitalypetrov/twitter.com

Первый российский пилот «Формулы-1» Виталий Петров, выступавший в качестве основного пилота в команде «Рено», отреагировал на возвращение Фернандо Алонсо в «Королевские гонки» в составе французской «конюшни».

Никто не знает, насколько у него машина будет способна что-то показывать. К сожалению, в «Формуле-1» не всё зависит от пилота. От боллида зависит 70%. Если в следующем сезоне в «Рено» будет так же, как сейчас, то ничего у него не выйдет, — сказал Петров корреспонденту NEWS.ru.

Испанец уже подписал контракт. В «королевских гонках» он будет выступать в сезоне 2021 года.

Алонсо выступал в «Формуле-1» в период с 2001 по 2018 год. 38-летний испанец является чемпионом мира по автогонкам на выносливость и двукратным победителем марафона «24 часа Ле-Мана». Также Алонсо принимал участие в ралли-марафоне «Дакар» 2020 года в составе команды «Тойота».

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский пилот Сергей Сироткин примет участие в гонках на выносливость GT World Challenge Europe Endurance Cup в сезоне 2020 год в классе Pro в составе экипажа команды SMP Racing на автомобиле Ferrari F488 GT3 Evo 2020 под номером 72. Напарниками россиянина станут итальянский пилот Давиде Ригон и испанский гонщик Мигель Молина.