https://static.news.ru/photo/31e75798-e148-11e9-b72e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bai Xueqi/Xinhua/Global Look Press

Российская команда «КАМАЗ-мастер» объявила состав пилотов четырёх экипажей, которые примут участие в ралли «Дакар». Соревнования пройдут с 5 по 17 января 2020 года.

Представлять Россию в грузовом зачёте международного соревнования будут действующий чемпион «Дакара» Эдуард Николаев, победитель ралли «Шелковый путь — 2019» Антон Шибалов, а также Андрей Каргинов и Дмитрий Сотников.

При определении составов для участия в «Дакаре» оценивается работа пилотов в результате выступлений, их готовность, также должна существовать ротация, одинаковый примерно «накат», опыт пилотирования за период времени должен быть схожим, — сказал руководитель команды Владимир Чагин, чьи слова передаёт пресс-служба «КАМАЗ-мастер».

Он отметил, что команда имеет пять равносильных экипажей, что позволяет устраивать соревнования на тренировочных сборах и поддерживать конкуренцию.

Ралли-марафон «Дакар» был основан в 1978 году. До 2009 года основная часть гонки проходила по территории Африки, но в 2009 году из-за угрозы террористических актов соревнования были перенесены в Южную Америку. В апреле пресс-служба ралли-марафона сообщила, что гонка 2020 года пройдёт в Саудовской Аравии.

Пилот Эдуард Николаев отметил непредсказуемость новой трассы и подчеркнул, что команда будет готовиться к самому тяжёлому маршруту.

Дакар переезжает на новый континент, все мы в ожидании, что же нас ждёт впереди. Местность похожа на африканскую — это не совсем высокие дюны, как в Перу, но много каменистой местности, как в Марокко. Скорее всего, гонка будет «колёсная», нужно будет запастись шинами. Мы не знаем, что нас ждёт, но будем готовиться, — сказал Николаев.

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