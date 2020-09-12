Хэмилтон выиграл Гран-при Тосканы

35-летний пилот «Мерседеса» британец Льюис Хэмилтон стал победителем девятого этапа «Формулы-1» — Гран-при Тосканы.
Второе место досталось его партнёру по команде представителю Финляндии Валттери Боттасу, третье — гонщику «Ред Булла» Александру Албону. Российский спортсмен «Альфа Таури» Даниил Квят пришёл к финишу седьмым.
До финиша сумели добраться всего 12 пилотов. Гонку приходилось дважды останавливать красными флагами,
Ранее Хэмилтон выиграл квалификацию этапа «Формулы-1» Гран-при Италии со временем 1 минута 18,887 секунды, писал NEWS.ru.
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