Хэмилтон выиграл Гран-при Тосканы

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Эксперт «Формулы-1» Оксана Косаченко поделилась впечатлениями от прошедшего девятого этапа чемпионата мира по автогонкам Гран-при Тосканы. По итогам соревнования Льюис Хэмилтон занял первое место — это 90-я победа в карьере. Главный соперник Макс Ферстаппен был вынужден сняться с гонки.

У нас с каждым днём гонки всё лучше и лучше, веселее и веселее. Создалось впечатление, будто это всё нереалистично, — сказала Косаченко корреспонденту NEWS.ru. Однако, несмотря на исход, эксперт крайне...