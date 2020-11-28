Хэмилтон победил в квалификации этапа «Формулы-1» Гран-при Бахрейна

https://static.news.ru/photo/28d4ebe4-3191-11eb-976b-fa163e074e61_660.jpg Льюис Хэмилтон Фото: HOCH ZWEI/Pool/Steve Etherington/Global Look Press

Британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию 15-го этапа «Формулы-1» Гран-при Бахрейна.

Лучший круг гонщик проехал за 1 минуту 27,264 секунды. На втором месте оказался его напарник по команде финн Валттери Боттас (+0,289), третьим стал нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (+0,414).

Российский гонщик Даниил Квят, выступающий за «Альфа Таури», занял 10-ю позицию, его партнёр по команде Пьер Гасли будет на старте гонки восьмым.

Гран-при Бахрейна пройдёт в воскресенье, 29 ноября, начало гонки — в 17:10 мск.

Как писал NEWS.ru, ранее Хэмилтон стал семикратным чемпионом мира «Формулы-1», сравнявшись с легендарным Михаэлем Шумахером.