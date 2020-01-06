https://static.news.ru/photo/174e3d96-322b-11ea-a836-fa163e074e61_660.jpg Антон Шибалов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Антона Шибалова стал победителем четвёртого этапа ралли-рейда «Дакар», который проходит в Саудовской Аравии.

Протяжённость спецучастка между городами Неом и Аль-Юла составила 453 км. Команда Шибалова преодолела это расстояние за 4 часа 15 минут 43 секунды. На втором месте финишировал экипаж ещё одной российской команды «КАМАЗ-мастер» Андрея Каргинова (+2,41). Третьим стал экипаж Дмитрия Сотникова (+9.5).

На данный момент экипаж Каргинова занимает первое место в общем зачёте. На втором месте располагается экипаж белоруса Сергея Вязовича из «МАЗа», на третьем — экипаж Шибалова.

Ранее экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова повредил машину на третьем этапе ралли-марафона «Дакар». Камень повредил балку переднего моста и картер раздаточной коробки. Экипаж пытается устранить повреждения и продолжить движение, писал NEWS.ru.