Дебют Шумахера и контракт Квята: Гран-при Айфеля запахнет жжёной резиной

11 октября немецкий Айфель после семи лет простоя примет очередной этап Гран-при «Формулы-1». Пилотам вновь представится возможность вспомнить, каково это гнать в экстремальных погодных условиях. О чём ещё следует знать перед гонкой — рассказывает NEWS.ru.

Семь лет затишья и семь спортсменов, помнящих тот этап

Пожалуй, «Нюрбургринг» по праву можно считать одной из самых популярных трасс истории «Формулы-1» со всеми легендарными гонками. Пока неясно, к счастью или к сожалению, но трасса возвращается только на один сезон. Зато известно точно, что погода не будет благоволить гонщикам. Первая практика Гран-при 9 октября была отменена из-за дождя и сильного тумана, поэтому не исключено, что погода внесёт свои изменения в планы пилотов и во время самой гонки.

Для автогонщиков, конечно, эта трасса не совсем непривычная — раньше на «Нюрбургринге» выступали пилоты молодёжных серий. Так что ряду гонщиков не нужно будет с ней знакомиться во время квалификации 10 октября. С 2013 года изменилось очень многое. Немец Себастьян Феттель («Феррари»), который блистал в те времена, сейчас является чуть ли не наихудшим представителем поколения пилотов. Понятно, что ему уже не так и интересно пытаться как-то исправить свою ситуацию в этой команде, учитывая, что с 2021 года он будет выступать за «Астон Мартин» (сейчас команда называется «Рейсинг Пойнт»). Но ведь дома всегда не хочется падать лицом в грязь.

Зато есть большая вероятность, что текущий лидер, британец Льюис Хэмилтон («Мерседес») вновь покажет всё мастерство. В конце концов даже тогда на Гран-при Германии — 2013 он сумел финишировать в очковой зоне. В то же время успешно выступил и другой пилот Серхио Перес («Рейсинг Пойнт»), перед которым в этот Гран-при стоят высокие задачи — команда нацелена на подиум. Посмотрим, насколько ему удастся побороться с британцем, который жаждет заполучить рекордную победу Михаэля Шумахера. Ведь в России ему этого сделать не удалось.

Валттерри Боттас («Мерседес») и Даниэль Риккардо («Рено») также не понаслышке знакомы с немецкой трассой, хоть в тот год не боролись за высокие показатели. Сейчас же, напротив, оба намереваются занять своё место в тройке лидеров.

А вот Кими Райкконен («Альфа Ромео») и Ромен Грожан («Хаас») тогда замкнули подиум. Именно для них этот сезон может стать последним. Для первого, конечно, воскресный старт станет крайне важным — это будет его 324-я гонка в «Формуле-1» — и абсолютным рекордом. У Грожана же всё довольно печально. В текущем сезоне он пока так и не может финишировать в десятке сильнейших. Если и немецкая трасса не покорится пилоту, то дальнейшая карьера в «королевских гонках» обречена.

В эту «великолепную семёрку» совсем не вписывается россиянин Даниил Квят («Альфа Таури»), который не застал Гран-при Айфеля в качестве гонщика «Ф-1». Но он как раз один из тех, кто прекрасно владеет информацией о трассе благодаря участию в молодёжных сериях.

Никто из пилотов не надеется на прекрасные погодные условия, но признают, что не хотели бы, чтобы выступлениям помешал снег. Погода там действительно на данный момент не самая благоприятная, так что вполне вероятно, что этот Гран-при станет самым холодным в истории «Ф-1».

vk.com/daniilkvyat

Минус «Хонда» и дебют Шумахера

Пожалуй, главной новостью этого двухнедельного перерыва между стартами стало неожиданное сообщение от «Хонды». В конце сезона 2021 года японский моторист покинет «Формулу-1». Связь здесь простая: сначала «Макларен» получил негативный опыт от работы с компанией, затем японцы переключились на «Ред Булл» и «Альфа Таури» — за полтора года сотрудничества «быкам» удалось завоевать места на подиуме лишь несколько раз, но скорости для вершины пьедестала всё равно не хватало (и продолжает не хватать, если речь не идёт про снятие лидеров).

«Таури» уже сейчас заявляет о том, что контракт с «Хондой» продлён не будет (соглашение действует до конца следующего сезона). «Ред Булл» и вовсе задумывается об уходе из «королевских гонок» и ставит карьеру Макса Ферстаппена под вопрос. Пилот, в свою очередь, сам не особо желает оставаться в команде, объясняя это неготовностью руководства идти навстречу и предоставить болид, который будет полноценно конкурировать за первое место.

В отличие от Макса, который борется за лидерство практически на регулярной основе, его напарник Алекс Албон находится в зоне выживания. Правда, руководство коллектива в пилоте проблем не видит, продолжая публично хвалить спортсмена за попытки и старания. Только вот никто не знает, что происходит за кулисами. Учитывая все требования боссов, Албону надо очень сильно постараться, чтобы остаться в основе, потому что конкуренция довольно неплохая. Например, новичком «Ред Булл» может стать японец Юки Цунода, который в «Формуле-2» показывает великолепную скорость. На его силы «Хонда» надеется в следующем году, даже несмотря на то что компания покинет гонки.

Возвращение легендарной фамилии

Мик Шумахер уже подписал контракт с «Альфа Ромео» на сезон-2021. Немец даже должен был выступить в официальной сессии в эту пятницу. Однако, как писали выше, из-за сильного тумана заезды были отменены.

По словам руководителя команды Фредерика Вассёра, у сына семикратного чемпиона мира ещё будет шанс попытать удачу в этом сезоне.

twitter.com/schumachermick

Существование Квята в «Формуле-1»

И если у всех всё более или менее понятно и хорошо, то Даниил Квят продолжает находиться в неведении. Россиянин до сих пор не начал переговоры о продлении контракта на следующий сезон из-за нестабильных показателей в чемпионате. На протяжении нескольких месяцев вокруг пилота ходят различного рода слухи: то им якобы были недовольны руководители «Альфа Таури» (что впоследствии опровергли), затем пошли легенды про его замену (что тоже не нашло подтверждения). Вишенкой на торте стала информация о другом российском претенденте на его место в команде — соотечественнике Никите Мазепине. Последнее, кстати, звучит пока вполне убедительно.

Сам Даниил ведёт себя спокойно и уверенно, утверждая, что вместе с боссами движется от гонки к гонке. Если Квят сумеет вновь набрать очки, то уровень доверия к нему немного подрастёт. Но надолго ли?