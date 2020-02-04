Число людей заразившихся коронавирусом в Китае достигло 13522 человека. Жертвами нового типа вируса 2019-nCoV стали 414 человек. Об этом
По данным ведомства, число заразившихся за сутки увеличилось на 2345, а число жертв возросло на 64 человека.
Как писал NEWS.ru ранее, в Германии зафиксировали 11 случаев заражения коронавирусом. А в России, в целях предупреждения проникновения коронавируса, правительство ввело временные ограничения на въезд граждан других государств с территории Китая.
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