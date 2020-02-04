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Пакистан 3 февраля возобновил прямое авиасообщение с КНР. Такая позиция Исламабада идёт вразрез с решениями других государств и отдельных авиакомпаний, которые прекратили полёты в Китай из-за вспышки вызванной коронавирусом пневмонии.

Власти обеих стран заявили, что будут проводить скрининг пассажиров. 12 граждан Китая, отправившиеся в Пакистан рейсом авиакомпании China Southern Airlines, зарегистрируются в посольстве КНР в Исламабаде. В китайской провинции Хубэй...