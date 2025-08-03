За неделю новым китайским вирусом заразились почти 3000 человек

За неделю новым китайским вирусом заразились почти 3000 человек Global Times: в Китае за неделю выявили 2892 случая лихорадки чикунгунья

С 27 июля по 2 августа в китайской провинции Гуандун зарегистрировали 2892 пациентов, заболевших лихорадкой чикунгунья, сообщает издание Global Times. По информации журналистов, ни одного тяжелого случая или летального исхода при этом не выявлено.

Большинство заболевших — 2770 пациентов — родом из города Фошань, где сложилась сложная ситуация с вирусом. Также 65 случаев зарегистрировали в соседнем Гуанчжоу. На фоне непростой обстановки замглавы национальной комиссии здравоохранения Китая Шэнь Хунбин и группа экспертов в выходные посетили Фошань, сообщают в СМИ.

В ходе рабочей поездки высокопоставленное лицо указало на необходимость усиления санитарных мер и ликвидации мест размножения комаров Aedes. По предварительным данным, насекомые являются переносчиками вируса, добавили журналисты.

Ранее иммунолог Ольга Радаева указала, что лихорадка чикунгунья, которая передается через укусы комаров, приводит к болям в суставах и мышцах. Кроме того, последствием заражения может стать сыпь. По ее словам, вирус проникает в кровь и разносится по различным тканям организма.