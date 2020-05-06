Южнокорейские спецслужбы опровергли болезнь Ким Чен Ына

https://static.news.ru/photo/8515bd08-8f97-11ea-b430-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Jingqiang/Global Look Press

Представитель разведки Южной Кореи прокомментировал информацию о ухудшении состояния здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына. По его словам, исчезновение политика произошло по другим причинам.

Он отметил, что руководитель государства появлялся на публике 17 раз, что заметно меньше, чем обычные 50 раз, передаёт Yonhap. Вероятнее всего, он сосредоточился на делах внутренней политики, связанных с ситуаций с коронавирусом.

Северная Корея придерживалась публичной позиции, согласно которой в стране отсутствует инфекция, но учитывая, что до закрытия границы в январе продолжалось активное перемещение людей через границу с Китаем, мы не можем исключать возможность вспышки коронавируса на севере страны, — подчеркнул он.

Как писал NEWS.ru, ранее южнокорейское агентство Yonhap сообщило, что лидер КНДР Ким Чен Ын 30 апреля появился на публике впервые за 20 дней. За то время, пока его не было, в СМИ разных стран мира стала появляться информация об ухудшении здоровья Ким Чен Ына, а в некоторых появились слухи о смерти лидера КНДР.