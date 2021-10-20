Южная Корея запустила первую собственную ракету-носитель

Южная Корея запустила свою первую ракету-носитель собственного производства «Нури». Она разрабатывалась с 2010 года. Видео появилось в соцсети Twitter.

Пуск ракеты состоялся с космодрома Наро в Кохыне. «Нури» в переводе с корейского означает окружающий нас мир. Вес ракеты составляет 200 тонн. Она может выводить на орбиту спутники массой до полутора тонн.

South Koreaâs Nuri rocket lifts off from Naro Space Centre. Itâs the countryâs first domestically made launch vehicle pic.twitter.com/duzJ6l132K — Sarwat Nasir (@SarwatNasir) October 21, 2021

Ранее КНДР провела испытания двух баллистических ракет малого радиуса действия. Они были направлены в сторону Японского моря. Правительство Японии выразило протест. По словам заместителя генсека японского кабмина Ёсихико Исодзаки, подобные ситуации «представляют угрозу миру и безопасности Японии и всему региону».

Действия КНДР также осудили в Южной Корее. В Сеуле выразили глубокое сожаление из-за случившегося. США также отреагировали на данный инцидент. Американские военные осудили эти действия, но при этом сообщили об отсутствии угрозы для Соединённых Штатов и союзников. Вашингтон призвал Пхеньян воздержаться в дальнейшем от дестабилизирующих действий.