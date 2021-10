Южная Корея запустила первую собственную ракету-носитель

Пуск ракеты состоялся с космодрома Наро в Кохыне. «Нури» в переводе с корейского означает окружающий нас мир. Вес ракеты составляет 200 тонн. Она может выводить на орбиту спутники массой до полутора тонн.

South Korea’s Nuri rocket lifts off from Naro Space Centre. It’s the country’s first domestically made launch vehicle pic.twitter.com/duzJ6l132K