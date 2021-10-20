Южная Корея запустила первую собственную ракету-носитель
Кирилл Николаев
Кирилл Николаев
11:12, 21 октября 2021
Фото: Kari/Global Look Press
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Южная Корея запустила свою первую ракету-носитель собственного производства «Нури». Она разрабатывалась с 2010 года. Видео появилось в соцсети Twitter.
Пуск ракеты состоялся с космодрома Наро в Кохыне. «Нури» в переводе с корейского означает окружающий нас мир. Вес ракеты составляет 200 тонн. Она может выводить на орбиту спутники массой до полутора тонн.
South Koreaâs Nuri rocket lifts off from Naro Space Centre. Itâs the countryâs first domestically made launch vehicle pic.twitter.com/duzJ6l132K
Ранее КНДР провела испытания двух баллистических ракет малого радиуса действия. Они были направлены в сторону Японского моря. Правительство Японии выразило протест. По словам заместителя генсека японского кабмина Ёсихико Исодзаки, подобные ситуации «представляют угрозу миру и безопасности Японии и всему региону».
Действия КНДР также осудили в Южной Корее. В Сеуле выразили глубокое сожаление из-за случившегося. США также отреагировали на данный инцидент. Американские военные осудили эти действия, но при этом сообщили об отсутствии угрозы для Соединённых Штатов и союзников. Вашингтон призвал Пхеньян воздержаться в дальнейшем от дестабилизирующих действий.