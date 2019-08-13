https://static.news.ru/photo/8fd34f76-be5f-11e9-895b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daniel Kalker/dpa/Global Look Press

Процесс исключения Японии из перечня главных торговых партнёров стартовал в Республике Корея.

По данным Министерства торговли, промышленности и энергетики государства, до 3 сентября правительство планирует узнать мнение общества по данному вопросу.

После этого в середине сентября обновлённое постановление об экспортно-импортном контроле за стратегическими товарами вступит в силу, говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время в Южной Корее действует разделение торговых партнёров на две категории. Для относящихся к первой стран предусмотрен льготный режим экспорта стратегических товаров по аналогии с японским белым списком. Для других действует обычный режим.

Недавно правительство приняло решение разделить первую категорию на две группы, для одной из которых льготы останутся. Другая предназначена для государств, использующих систему контроля экспорта. К ней Республика Корея намерена отнести Японию, которая после столкнётся с усложнённой процедурой оформления документации, а также увеличенным сроком рассмотрения заявок, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что Южная Корея вынесет вопрос о введённых Японией в её отношении торговых санкциях на обсуждение во Всемирной торговой организации. 1 июля Токио ужесточил контроль за экспортом трёх видов материалов, необходимых для производства гаджетов.