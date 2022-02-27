Япония отказалась размещать ядерное оружие США

Премьер-министр Японии Фумио Кисида отверг перспективу размещения в стране американского ядерного оружия. По его словам, это невозможно сделать, так как Токио придерживается трёх неядерных принципов, сообщает агентство Kyodo. Ранее бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ в эфире одной телепередачи выступил за начало диалога о возможности развёртывания ядерного оружия США на тех же условиях, на которых оно размещено в нескольких странах НАТО.

Это неприемлемо, учитывая позицию нашей страны по соблюдению трёх неядерных принципов, — сказал Кисида.

Японский премьер призвал мир к свободе от ядерного оружия.

Три неядерных принципа были приняты парламентом Японии в 1971 году, однако не имеют силы закона. Они означают отказ от обладания, разработки и завоза ядерного оружия.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что между Москвой и Минском существуют договорённости о переброске дополнительных вооружений в Белоруссию. От также сказал, что Минск обратится к РФ с просьбой разместить ядерное оружие в том случае, если Запад разместит подобное вооружение в Польше или Литве.