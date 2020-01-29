https://static.news.ru/photo/38913466-427c-11ea-b4f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Quanchao/Xinhua/Global Look Press

Пекинское Управление по контролю и регулированию рынка будет оштрафовано на 3 млн юаней (более $434 тысяч) за повышение цен на медицинские маски на фоне общественной паники, вызванной распространением коронавируса нового типа.

Регулятор заявил, что цены на респираторные маски одна из аптек города повысила почти в шесть раз. Коробки с масками продавали за 850 юаней за штуку, в то время как в онлайн-магазине аптеки тот же товар можно было приобрести за 143 юаня.

Как писал NEWS.ru, в столице КНР число случаев заражения коронавирусом нового типа превысило сотню, возраст самого младшего заболевшего — два года.