Власти Непала начали выдавать разрешения для восхождения на Эверест

https://static.news.ru/photo/fe357446-d27a-11ea-8ee2-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Власти Непала приняли решение о возобновлении выдачи разрешений на восхождение на гору Эверест. Данные туристические визы перестали выдавать четыре месяца назад.

Как уточняет агентство «Синьхуа» со ссылкой на министерство культуры, туризма и гражданской авиации страны, теперь для восхождения доступны 414 пиков. Кроме того, власти страны разрешили возобновить работу отелей и ресторанов.

С настоящего момента горы открыты для альпинистов, департамент начал выдавать разрешения на восхождение с сегодняшнего дня, — заявила глава туристического департамента ведомства Мира Ачарья.

Возобновление международного авиасообщения в Непале должно произойти 17 августа 2020 года. Согласно действующим правилам, прибывающие в страну в обязательном порядке направляются на 14-дневный карантин.

Власти Непала перестали выдавать разрешения на восхождение 14 марта из-за пандемии коронавируса. Это повлекло за собой отмену всех экспедиций на Эверест в период с марта по май.

Согласно последним данным, в стране выявлено свыше 19,5 тысячи случаев заражения COVID-19 при 52 летальных исходах.

Ранее NEWS.ru писал, что власти индонезийской провинции Бали разрешили внутренним туристам посещать одноимённый остров. Об этом заявил руководитель департамента туризма провинции Путу Астава.