В Южной Корее перенесли открытие школ из-за новой вспышки коронавируса

https://static.news.ru/photo/18207ea8-944d-11ea-8065-fa163e074e61_660.jpg Фото: Simon Shin/Global Look Press

Министерство образования Южной Кореи решило перенести начало перехода с дистанционного обучения на посещение школ из-за новой вспышки коронавируса.

Министерство образования объявляет, что начало занятий с посещением школ для учащихся третьих классов старшей школы (12-й год обучения) перенесено с 13 мая на 20 мая, начало обучения остальных классов также отложено на неделю, — говорится в сообщении ведомства.

В Южной Кореи все образовательные процессы проходят онлайн. Однако родители и ученики жалуются на качество обучения, которое якобы ухудшилось, передаёт РИА Новости.

Ранее, как писал NEWS.ru, власти корейской столицы экстренно закрыли все клубы и бары Сеула, столкнувшись со вспышкой коронавирусной инфекции в ночных заведениях. Предположительно, COVID-19 распространился от 29-летнего корейца, который 1 мая посетил несколько клубов и баров в сеульском районе Итхэвон. Среди 18 новых пациентов с COVID-19 сразу 17 контактировали с ним тогда.