В Ухани выявили 300 бессимптомных носителей коронавируса

https://static.news.ru/photo/d84c8a10-a4be-11ea-ac30-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xiong Qi/Xinhua/Global Look Press

В Ухани обнаружили 300 носителей коронавируса, у которых нет никаких симптомов заболевания. В общей сложности начиная с 14 мая медики провели почти один миллион тестов.

Ухань успешно завершила задачу по массовому тестированию. <...> Общая сумма расходов составила около 900 млн юаней (около $126,6 млн), — сообщил вице-мэр города Ху Ябо.

По данным врачей, в тесном контакте с выявленными бессимптомными пациентами находились 1174 человека. У них в крови вирус не обнаружен, однако все эти люди взяты под медицинское наблюдение, передаёт ТАСС.

Ранее правительство Китая отказалось от официальной версии о том, что коронавирусная инфекция произошла на рынке диких животных в городе Ухань провинции Хубэй. Руководитель Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Гао Фу пояснил, что рынок стал жертвой коронавируса. Он отметил, что в Китае было проведено расследование, протестирована продукция рынка и тесты показали, что продаваемые животные не были источником вспышки коронавируса в Китае, писал NEWS.ru.