https://static.news.ru/photo/30d1d19e-429b-11ea-a89b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Herbert Berger/imagebroker.com/Global Look Press

Власти Монголии до 2 марта приостановили работу ряда общественных учреждений из-за вспышки коронавируса в соседнем Китае.

Так, в республике будут закрыты детские сады, школы, университеты, библиотеки, кинотеатры, стадионы и интернет — кафе. Вводятся ограничения и на работу развлекательных заведений — они будут открыты только до полуночи. При этом график работы магазинов и рынков останется прежним, сообщает агентство Montsame.

Накануне Монголия из-за угрозы распространения коронавируса закрыла границы с Китаем. На пограничных пропускных пунктах запрещено движение автотранспорта и пешеходов.

По последним данным, общее число заразившихся новым вирусом превысило 6 тысяч человек, 132 человека скончались. Ведущий эпидемиолог Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая Цзэн Гуан прогнозирует, что распространение коронавируса пойдёт на спад только в феврале, писал NEWS.ru.