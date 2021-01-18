В МИД Китая назвали виновных в выходе РФ из Договора по открытому небу

https://static.news.ru/photo/988b7892-5971-11eb-bbfa-fa163e074e61_660.jpg Фото: NEWs.ru

Односторонний выход США из Договора по открытому небу (ДОН) стал прямой причиной того, что Россия также инициировала процедуру выхода из него. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Как я понимаю, прямой причиной того, что Москва инициировала процедуру выхода из ДОН, стал односторонний выход из него США, несмотря на международную позицию, — сказала она.

По её словам, это решение Вашингтона «в серьёзной степени подорвало двустороннее доверие» между вооружёнными силами США и РФ, а также лишило прозрачности отношений между сторонами, передаёт ТАСС. Чуньин подчеркнула, что Россия пыталась сохранить договор, но не получила на это никакой позитивной реакции со стороны Штатов и других участников ДОН.

По мнению китайского дипломата, США уже на протяжении долгого времени «придерживаются ментальности времён холодной войны» и политики «Америка прежде всего». Вашингтон покидает многосторонние соглашения и международные организации, а это негативно сказывается на международном контроле над вооружениями.

Светлого будущего можно достигнуть через диалог и сотрудничество, а не посредством односторонней политики. Китай призывает США услышать опасения международного сообщества, — заявила Чуньин.

Ранее NEWS.ru писал о том, что выход России из Договора по открытому небу (ДОН) не следует рассматривать как показной шаг для новой администрации США во главе с избранным президентом Джо Байденом. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.