В Китае прогнозируют, что Европа пересмотрит свою позицию по Украине Global Times: Европе придется пересмотреть политику по Украине из-за кризиса

Фото: Li Xin/XinHua/Global Look Press

Евросоюз в ближайшее время пересмотрит политику в отношении Украины, заявил научный сотрудник Института европейских исследований Китайской академии общественных наук Хэ Чжигао в статье для Global Times. По его словам, европейцам придется пойти на это из-за экономического кризиса, причиной которого стали санкции против России.

Социальная напряженность в Европе усиливается, тревожность продолжает расти. Разногласия между США и Европой усилились, а раскол стал серьезнее. Европа не только сталкивается с последствиями российско-украинского конфликта, но и страдает от политики «Америка прежде всего», — подчеркнул эксперт.

Хэ Чжигао считает, что отказ от энергоресурсов России поставил Европы в слабую позицию по отношению к США.

Экономист Александр Баранов ранее рассказал о разочаровании американцев и европейцев антироссийскими санкциями. По словам эксперта, санкции «ударили по карманам» самих жителей Запада.

В то же время конгрессвумен Марджори Тейлор Грин объяснила, что конфликт на Украине может привести к краху доллара. По словам политика, антироссийские санкции показали, что Россия не нуждается в долларе и дружбе с США для торговли и процветания.