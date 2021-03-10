В Камбодже сообщили о первом погибшем от коронавируса за время пандемии

В Королевстве Камбоджа зарегистрировали первую смерть от коронавирусной инфекции за весь период пандемии. Жертвой вируса стал 50-летний местный житель, работавший водителем у гражданина КНР.
Как сообщает Министерство здравоохранения Камбоджи, мужчина скончался утром в четверг, 11 марта. Его работодатель заразился COVID-19, когда посещал ночной клуб в Пномпене 20 февраля. Как выяснилось, в тот день в клубе находился иностранец, подкупивший охрану в отеле и бежавший с карантина.
Заразившийся от своего босса камбоджиец был госпитализирован 27 февраля, где умер через две недели,
Ранее в Пномпене также скончался инфицированный коронавирусом гражданин КНР. Однако по официальным данным, его смерть наступила из-за передозировки наркотиками, а само заболевание протекало в лёгкой форме.
Как сообщал NEWS.ru, первые случаи заражения коронавирусом на территории страны были зафиксированы в ноябре 2020 года. Всего с момента начала пандемии в Камбодже заболели коронавирусной инфекцией 1163 человека, выздоровели 597 человек.