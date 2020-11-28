В Камбодже медики выявили первые случаи заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/24272f78-32d9-11eb-b7dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mao Pengfei/XinHua/Global Look Press

Камбоджийские врачи зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом на территории страны, сообщил премьер-министр Хун Сен.

По его словам, первые заражённые выявлены в столице страны, Пномпене, и в северо-западной провинции Сиемреап.

Сейчас в результате проведения в этих регионах за последние сутки 2 248 тестов на COVID-19 количество выявленных заражённых достигло 14, — уточнил он.

Премьер подчеркнул, что все контактировавшие с заболевшими обязаны самоизолироваться на 14 дней дома или в карантинных центрах.

Также Хун Сен поручил местным властям принимать немедленные меры для борьбы с распространением коронавируса.

Это будет катастрофой для Камбоджи, если мы не сдержим коронавирус своевременно, — отметил он.

С 29 ноября в Камбодже на две недели закрыты школы, в Пномпене временно прекратили работу крупнейший торговый центр и гостиница, передаёт Xinhua.

Как писал NEWS.ru, 16 мая представители Минздрава Камбоджи сообщили, что все пациенты, которые с начала пандемии заразились коронавирусной инфекцией нового типа на территории страны, выздоровели.