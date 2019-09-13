Репортёр также спросил у Мэддокса, прекратил ли он общение с отцом.
Ну, чему быть, того не миновать, — сказал сын Джоли и Питта, не вдаваясь в подробности.
В августе источник издания US Weekly сообщил, что Мэддокс «не видит себя сыном Брэда». Он отметил, что в декабре 2018 года парень предпочёл провести Рождество с друзьями, отказавшись идти к отцу.
Ранее News.ru писал, что Мэддокс собрался отсудить у мамы младших братьев и сестёр. По мнению молодого человека, дети страдают из-за родителей. Дело в том, что актёры до сих пор не договорились по поводу опеки, поэтому судебные тяжбы продолжаются.