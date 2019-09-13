https://static.news.ru/photo/af5cab1c-d52a-11e9-b088-fa163e074e61_660.jpg Мэддокс и Анжделина Джоли Фото: AP/TACC

Сын Анджелины Джоли и Брэда Питта Мэддокс заявил, что не знает о возможном визите отца к нему в Южную Корею. 18-летний молодой человек учится в частном исследовательском университете Ёнсе в Сеуле.

Вот уже несколько недель студент живёт в общежитии. С переездом Мэддоксу помогала сама Джоли. На территории учебного заведения сына голливудских звёзд подловил репортёр.

Я не знаю об этом, что там происходит, — ответил юноша на вопрос о том, приедет ли Питт навестить его.

In a video interview exclusively obtained by 'In Touch,' Maddox gave an update on his strained relationship with his dad, Brad Pitt. https://t.co/d5TyYVSpe8 — In Touch Weekly (@intouchweekly) September 11, 2019

Репортёр также спросил у Мэддокса, прекратил ли он общение с отцом.

Ну, чему быть, того не миновать, — сказал сын Джоли и Питта, не вдаваясь в подробности.

В августе источник издания US Weekly сообщил, что Мэддокс «не видит себя сыном Брэда». Он отметил, что в декабре 2018 года парень предпочёл провести Рождество с друзьями, отказавшись идти к отцу.

Ранее News.ru писал, что Мэддокс собрался отсудить у мамы младших братьев и сестёр. По мнению молодого человека, дети страдают из-за родителей. Дело в том, что актёры до сих пор не договорились по поводу опеки, поэтому судебные тяжбы продолжаются.