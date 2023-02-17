Сороса обвинили в попытке сменить режим в азиатской стране Индийский министр Ирани обвинил Сороса в попытке сменить режим в стране

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Министр развития человеческих ресурсов Индии Смрити Ирани заявил, что американский финансист Джордж Сорос пытается сменить режим в стране, сообщает Reuters. По словам индийского политика, на Мюнхенской конференции трейдер сказал, что премьер-министр Индии Нарендра Моди и глава Adani Group Гаутам Адани являются «близкими союзниками».

Он также заявил, что поможет построить в Индии систему, которая будет защищать его интересы, а не интересы Индии, — сказал Ирани.

Он подчеркнул, что Сорос пытается подорвать индийскую демократию, предсказывая, что беды Adani Group ослабят лидера, стоящего сейчас у власти. Reuters указывает на то, что противники последнего говорят, что у Моди давние связи с Адани, и обвиняют правительство Индии в том, что оно поддерживает группу в деловых сделках, и отклонило обвинения против нее как «дикие».