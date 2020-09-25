Пожар в здании Huawei в Китае попал на видео

https://static.news.ru/photo/90849ddc-ff43-11ea-8aed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Restitutor Orientis/Twitter.com

В городе Дунгуань, расположенном в южной китайской провинции Гуандун, 25 сентября произошёл пожал в здании компании Huawei.

Сообщение китайские службы спасения получили в 10:16 по московскому времени. В настоящее время пожарные потушили огонь, передаёт Life.

Издание уточняет, что жертв удалось избежать, так как здание ещё не было сдано в обслуживание и в нём продолжалось строительство. Хотя огонь был сильный, пострадала только стальная конструкция.

Изначально сообщалось, что пожар произошёл в исследовательском центре Huawei, расположенном в офисном комплексе, в котором работают около 25 тысяч человек. Однако власти Дунгуаня опровергли эту информацию.

Ранее NEWS.ru писал, что в Ставрополье загорелась кровля Невинномысского маслоэкстракционного завода. Площадь пожара составляет 500 квадратных метров. Пожару был присуждён третий ранг.