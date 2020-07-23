На заводе в Ставрополье тушат пожар площадью 500 квадратных метров

В Ставрополье загорелась кровля Невинномысского маслоэкстракционного завода, площадь пожара составляет 500 квадратных метров.
В 14:50 мск поступило сообщение о пожаре в здании Невинномысского маслоэкстракционного завода. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение рубероидной кровли на площади 500 квадратных метров, — сообщила пресс-служба краевого МЧС.
Отмечается, что пожару присуждён третий ранг. Информация о пострадавших уточняется.
Как ранее писал NEWS.ru, 20 июля в центре Петербурга загорелся троллейбус, возможная причина — перегрев транспортного средства.
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