Происшествия

На заводе в Ставрополье тушат пожар площадью 500 квадратных метров

15:55, 23 июля 2020 34
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ставрополье загорелась кровля Невинномысского маслоэкстракционного завода, площадь пожара составляет 500 квадратных метров.

В 14:50 мск поступило сообщение о пожаре в здании Невинномысского маслоэкстракционного завода. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение рубероидной кровли на площади 500 квадратных метров, — сообщила пресс-служба краевого МЧС.

Отмечается, что пожару присуждён третий ранг. Информация о пострадавших уточняется.

Как ранее писал NEWS.ru, 20 июля в центре Петербурга загорелся троллейбус, возможная причина — перегрев транспортного средства.

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