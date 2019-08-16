https://static.news.ru/photo/068ec87a-c0ea-11e9-8336-fa163e074e61_660.jpg Фото: Miguel Candela/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Полицейские Гонконга начали разгонять участников протестных акций. Стражи порядка вооружены резиновыми дубинками и щитами.

Протестующие вынудили полицию к применению силы тем, что сошли с согласованных с властями маршрутов. Они добрались до кварталов Принс Эдвард и Монгкок, начали окружать полицейский участок и перекрывать улицы, передаёт ТАСС со ссылкой на местное телевидение.

Ранее News.ru писал, что генконсульство РФ в Гонконге предупредило о россиян о протестных акциях, которые будут проходить в городе в ближайшие дни. Дипломаты порекомендовали соотечественникам избегать мест массового скопления людей.