Полицейские Гонконга начали разгонять участников протестных акций. Стражи порядка вооружены резиновыми дубинками и щитами.
Протестующие вынудили полицию к применению силы тем, что сошли с согласованных с властями маршрутов. Они добрались до кварталов Принс Эдвард и Монгкок, начали окружать полицейский участок и перекрывать улицы, передаёт
Ранее News.ru писал, что генконсульство РФ в Гонконге предупредило о россиян о протестных акциях, которые будут проходить в городе в ближайшие дни. Дипломаты порекомендовали соотечественникам избегать мест массового скопления людей.