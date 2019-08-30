https://static.news.ru/photo/90d47e80-cbd0-11e9-9d4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Adryel Talamantes/Global Look Press

Гонконгская полиция преградила путь участникам марша «Помолимся за грешников Гонконга», которые направлялись к резиденции главы администрации специального административного района.

В правоохранительных органах заявили, что религиозное шествие не было согласовано. Полицейские подняли жёлтый флаг, означающий, что территория оцеплена, и потребовали от демонстрантов отступить, передаёт телерадиокорпорация RTHK .



По данным издания, манифестантам не понравилось, что шествие было остановлено, некоторые попыталась прорвать оцепление и добраться до правительственной резиденции, но натолкнулись на гарнизон по борьбе с беспорядками. Полицейские предупредили, что могут применить резиновые пули.

Ранее News.ru писал, что власти Гонконга рассматривают все законодательные возможности для борьбы с массовыми беспорядками в городе, в том числе закон о мерах при чрезвычайном положении.

Протесты в Гонконге начались более двух месяцев назад. Жители выразили несогласие с инициированным властями законопроектом, который направлен на то, чтобы наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР. Противники закона уверены, что это подорвёт независимость судебной системы Гонконга в соответствии с принципом «одна страна, две системы» и позволит центральному правительству бороться с неугодными власти лицами.