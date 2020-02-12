https://static.news.ru/photo/9a74320e-4d95-11ea-b490-fa163e074e61_660.jpg Халтмаагийн Баттулга Фото: Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газар/facebook.com

Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга принял указ о мерах борьбы с коронавирусом. Документ запрещает празднование национального торжества Цаган Сар — Нового года по лунному календарю.

Кроме того, в стране закроются все новогодние ярмарки, а из эфиров телевидения и радио уберут поздравительные ролики, передаёт «Политика Сегодня». Праздничные мероприятия были назначены на ночь с 23 на 24 февраля.

Both Chinese & external expert groups are trying to identify the animal source of 2019-nCoV.

Identifying it would help to ensure that there will be no further similar outbreaks & will also help to understand the initial spread of #COVID19 in the Wuhan area, pic.twitter.com/zcZLoe5cIg — World Health Organization (WHO) (@WHO) February 11, 2020

Ранее NEWS.ru писал, что правительство РФ распорядилось создать в стране запас индивидуальных средств защиты на случай распространения коронавируса нового типа по российской территории.

Роспотребнадзору поручили рассчитать количество масок, Росрезерву, Минпромторгу и Минфину — предоставить совместное предложение по их количеству и назвать необходимую для их закупки сумму.

Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что в России есть возможность увеличить производство индивидуальных средств защиты почти втрое, до 900 млн штук в год, а в случае падения спроса на них Росрезерв может выкупить у производителей излишки.