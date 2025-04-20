Китай решил дать отпор странам, навязывающим ему торговые войны Посол Китая в США Се Фэн пообещал решительно ответить на тарифные войны

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Правительство Китая примет решительные контрмеры, если другие государства продолжат навязывать азиатской стране тарифные и торговые войны, заявил посол КНР в Соединенных Штатах Се Фэн, чьи слова приводит пресс-служба диппредставительства. Дипломат подчеркнул, что Пекин заботится в первую очередь о защите государственных интересов, национального достоинства, а также о сохранении международного торгово-экономического порядка, справедливости и беспристрастности.

Китай решительно выступает против любых форм тарифных или торговых войн, это делается не только для защиты государственных интересов и национального достоинства Китая, но и для защиты международного торгово-экономического порядка, международной справедливости и беспристрастности, — сказал Се Фэн.

Посол напомнил, что несмотря на нестабильность и неопределенность в мире Китай по-прежнему является перспективнейшим сверхкрупным рынком. Он назвал страну главной движущей силой мирового экономического роста и лучшим местом для инвестиций.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил, что американская и китайская стороны смогут прийти к торговому соглашению в течение трех-четырех недель. Тем не менее, отметил хозяин Белого дома, переговорный процесс с руководством КНР еще далек от завершения.