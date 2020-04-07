Китай пожертвовал Индии 170 тысяч защитных костюмов

Китай передал Индии 170 тысяч костюмов, которые защищают медицинский персонал и сотрудников служб экстренного реагирования от вероятного воздействия коронавируса при работе с инфицированными пациентами.
Костюмы представляют собой скафандры, закрывающие тело с головы до пят. В самой Индии силами местных работников было произведено 190 тысяч таких средств индивидуальной защиты, а также 200 тысяч масок типа N95. Они будут переданы в местные госпитали в штатах, где зарегистрировано относительно большое число пациентов с инфекцией, уточняет Indian Press Information Bureau.
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