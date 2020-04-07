Китай пожертвовал Индии 170 тысяч защитных костюмов

https://static.news.ru/photo/cd714a34-7892-11ea-a092-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/Global Look Press

Китай передал Индии 170 тысяч костюмов, которые защищают медицинский персонал и сотрудников служб экстренного реагирования от вероятного воздействия коронавируса при работе с инфицированными пациентами.

Костюмы представляют собой скафандры, закрывающие тело с головы до пят. В самой Индии силами местных работников было произведено 190 тысяч таких средств индивидуальной защиты, а также 200 тысяч масок типа N95. Они будут переданы в местные госпитали в штатах, где зарегистрировано относительно большое число пациентов с инфекцией, уточняет Indian Press Information Bureau.

В Индии выявлено 4778 заражённых COVID-19, 136 пациентов скончались. Об этом свидетельствуют данные университета Джона Хопкинса.

Индия из-за пандемии получит от Всемирного банка $1 млрд в качестве чрезвычайной финансовой помощи, писал NEWS.ru.