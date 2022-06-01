Фусако Сигэнобу: Одна из причин конфликта на Украине - теракт 11 сентября NEWS.ru публикует отрывки из письма легендарной террористки Фусако Сигэнобу, лидера «Красной армии Японии», написанного ею в день выхода из тюрьмы

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В Японии на днях вышла на свободу Фусако Сигэнобу, женщина-легенда, основательница и идеолог знаменитой «Красной армии Японии», леворадикальной террористической организации, за которой в 1970-х — 90-х годах гонялись спецслужбы всего мира. В распоряжении NEWS.ru оказалось письмо, которое Сигэнобу написала 28 мая, в день, когда она вышла из тюрьмы, отбыв в заключении 21 год и 6 месяцев.

«Красная армия Японии» — сейчас почти позабытая группировка (Сигэнобу и ее товарищи распустили организацию в 2000-2001 годах, почти сразу после ареста своего лидера японскими властями). Теперь на сцене террористы из числа религиозных консерваторов и националистов. И это показывает, как сильно изменился мир по сравнению с тем, что было еще сорок лет назад. Тогда «Красная армия Японии» исповедовала прямо противоположную идеологию — ее боевики под руководством Сигэнобу-сан и ее коллег готовили, как умели, мировую революцию, пытаясь создать красные партизанские бригады по всему миру. Они исповедовали то, что называют маоизмом, крайне левым марксизмом и были интернационалистами, которые не стеснялись использовать любые методы против врагов, мешающих «Красной армии» вести угнетенные классы к светлому будущему. Главными врагами у японских террористов были: мировой капитализм, сионизм и вообще Израиль как таковой, антиарабские движения, а также — советские ревизионисты, позабывшие о мировой революции. А лучшим другом «Красной армии Японии» стал Народный фронт освобождения Палестины (НФОП) — марксисты-ленинцы и террористы, тренировавшие Рамиреса Ильича Санчеса (Карлоса Шакала) и сотрудничавшие, помимо «Красной армии Японии», с их немецкими коллегами «Фракцией Красной армии» — там была Ульрика Майнхофф, очень похожая по характеру на Сигэнобу-сан. Ульрика то ли была убита, то ли покончила с собой в тюремной камере в 1976 году, а Сигенобу-сан вот вышла из тюрьмы, точнее — из больницы, поскольку за последние годы перенесла четыре онкологических операции. Давно нет ни «Красной армии Японии», ни «Фракции Красной армии», и только НФОП продолжает существовать, и даже участвует в выборах в Палестине, правда, уступая по популярности коллегам ФАТХ и ХАМАС.

Сегодня, 28 мая, я отбыла свой 20-летний тюремный срок. Отныне я вернусь в общество и начну заново. Присоединяясь к обществу, я приношу свои извинения тем, кто пострадал от моего ареста и кому я доставила неудобства, — так, по-японски, с извинений за доставленные неудобства, начинает Сигэнобу-сан свое письмо. — Также, хотя это и было около полувека назад, я нанесла ущерб и причинила неудобства людям, не имеющим прямого отношения к политике и вооруженным акциям «Красной армии Японии». Еще раз приношу извинения.

Извиняться Сигэнобу-сан есть за что. Эта милая девушка с автоматом была одним из организаторов бойни в израильском аэропорту «Лод» (сейчас аэропорт Бен-Гуриона) в Тель-Авиве в 1972 году, когда в ходе нападения террористов погибли 26 человек (из них 11 — паломники-христиане из Пуэрто-Рико) и еще 78 получили ранения. Там же погиб Цуёси Окудайро, муж Фусако Сигэнобу.

Кстати, именно «Красной армии Японии» мы обязаны тем, что во всех аэропортах мира стали устанавливать металлоискатели и досматривать на входе.

Начав с бойни в аэропорту, «Красная армия Японии» не собиралась останавливаться. Они захватывали и угоняли самолеты, грабили банки, врывались в штаб-квартиры крупных компаний.

1974 год — диверсия на заводе Shell в Сингапуре и захват посольства Франции в Гааге.

1975 год — захват офиса страховой компании AIA Group в Куала-Лумпуре. Террористы добились от правительства Японии освобождения пятерых товарищей и на предоставленном им самолете все вместе улетели в Ливию.

1977 год — захват самолета Japan Airlines после вылета из Бомбея. 159 пассажиров они обменяли на шестерых своих товарищей и $6 млн, после чего скрылись в Алжире.

1986 год — обстреляли из минометов посольства США, Канады и Японии в Джакарте.

1988 год — взрыв на базе отдыха американских военнослужащих в Неаполе.

И это лишь часть их деяний. Правда, после 1988 года удача, похоже, отвернулась от японских красноармейцев. Их стали по одному арестовывать в разных частях света, и, наконец, в 2000 году была задержана и Сигэнобу-сан, это произошло в городе Такацука, префектура Осака, Япония. До того японская полиция долго выслеживала ее. Было известно, что она вернулась в Японию, но с поддельным паспортом. Также полицейские знали, что у нее есть отметка на лице, однако Сигэнобу-сан маскировала ее косметикой. Вычислили ее по манере держать сигарету и потому, что она любила пить кофе в одном и том же кафе — с чашек сняли отпечатки ее пальцев и сличили с картотекой.

Ради справедливости и революции я мог пойти на любую тактику, что и продолжала делать в 1970-е годы, — пишет Сигэнобу-сан в своем письме. — Да, то были времена, когда страдали даже невинные люди. Но боевая интернациональная «Красная армия Японии» была распущена в 2001 году. Я думаю о том, кем я был раньше, и намерена принести извинения за свое желание изменить Японию к лучшему.

Она поблагодарила и врачей, которые в нескольких клиниках удалили ей в общей сложности девять опухолей.

Сигэнобу-сан теперь изумляется, насколько изменился мир за то время, пока она находилась в заключении. Хотя в этом изменении есть и ее заслуга — сколько пассионариев с криминальными наклонностями восхищались действиями «Красной армии Японии» и ей подобных организаций, мечтая тоже бороться за счастье человечества с автоматом в руке, грабя банки и угоняя самолеты. Возможно, что и Усама бин-Ладен, планируя теракты в США, учитывал опыт «Красной армии Японии».

Правда, сама Сигэнобу-сан, похоже, изменилась, а может, это просто старость.

Как гражданин, я хотела бы вернуться в общество, привнеся что-то из уроков прошлого, — пишет она, — но мне физически сложно это делать... Однако,если меня попросят, я бы хотела передать свои размышления о своей жизни и ее итогах.

Что думает Сигэнобу-сан, выйдя из тюрьмы в мае 2022 года в мир, с которым неясно что будет завтра? Впрочем, судя по ее поведению в молодости, ей это должно нравиться. Ведь сейчас, похоже, большие проблемы у мирового капитала, с которым она столько боролась.

Мир сильно изменился, пока я находилась в тюрьме более 20 лет. На сегодня решающим фактором, изменившим мир я считаю инцидент 11 сентября 2001 года в США. Администрация Буша в то время выбрала путь войны и насилия во имя борьбы с терроризмом, вместо того чтобы предпочесть судебное решение, — пишет одна из самых известных в прошлом террористок. — На Ближнем Востоке, в том числе в Ираке, где я жила, американские военные убивали и пытали мирных жителей, и преступления американских военных так и не расследуются, а люди продолжают жить в боли и нищете.

По словам Сигэнобу-сан, 21 век превратился «век войн и беженцев». Также у нее есть и свои соображения по поводу спецоперации на Украине.

Думаю, что одним из следствий того, что США после теракта 11 сентября выбрали путь войны, стала и операция России на Украине, и снабжение Украины оружием со стороны НАТО — последнее только усиливает эту локальную войну, причем за счет украинского народа, — полагает Сигэнобу-сан.

Кроме того, — отмечает она, — за последние 20 лет глобальный капитализм породил разрушение окружающей среды и очень расширил неравенство.

Я еще не сталкивалась с IT, искусственным интеллектом и «новым стилем жизни» ковидного общества, — сообщает Сигэнобу-сан. — Правда, эндоскопия обнаружила у меня еще один надоедливый полип, требующий повторного лечения.

Будем надеяться, что Сигэнобу-сан успешно вылечится и напишет книгу о том, каким легендарная террористка и борец за мировую революцию видит нынешний мир.