Экспорт газа из России в Китай в августе превысил рекордные $400 млн

Фото: gazprom

В августе текущего года Китай импортировал природный газ из России на общую сумму в $409,37, передает ТАСС со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР. Показатель стал рекордным с января 2017 года.

Отмечается, что поставки газа выросли на 169,9% по сравнению с августом 2021 года, а прежний рекорд объемов поставок газа был поставлен в июне этого года — тогда показатель достигал $334,27.

Суммарно Россия экспортировала в Китай природный газ на общую сумму в $2,393 млрд, что на 185,9% больше аналогичного показателя за первые восемь месяцев прошлого года.

Ранее сообщалось, что с начала российской спецоперации на Украине ряд стран, в том числе Китай, резко cократили поставки товаров в Россию. Об этом свидетельствуют данные Европейского центрального банкa. Основной причиной спада регулятор назвал введенные в отношении Москвы санкции. Регулятор оценивает общее сокращение поставок в страну в 15%.